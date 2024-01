Trobat en un hotel del Pas un home que havia desaparegut la nit abans

Actualitzada 21/01/2024 a les 06:18

Un home va ser localitzat ahir al matí al Pas de la Casa després que es donés l’avís anit, prop de les onze de la nit, de la seva desaparició. Es tracta d’un no resident d’una trentena d’anys que havia vingut al país a esquiar amb uns amics. Estaven allotjats a Ransol i havien anat a esquiar a les pistes de Grau Roig. Segons va informar el cos de bombers, no duia cap dispositiu mòbil a sobre i, en separar-se dels seus companys durant la tarda i passades algunes hores, aquests van donar l’alerta que “el trobaven a faltar”. L’operació de cerca es va executar amb helicòpter amb la col·laboració de la policia, la guàrdia urbana i el servei de pistes, i es va allargar fins a dos quarts de quatre de la matinada sense cap resultat. La cerca va reprendre’s a les set del matí. Finalment, se’l va localitzar a un quart de deu del matí sortint d’un hotel del Pas, on va passar la nit. L’home no presentava cap evidència de danys.