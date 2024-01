La plataforma critica que el Govern no prengui les “accions necessàries”

“Estem disposats a fer el necessari per evitar que la Isabel i l’Antonio siguin desnonats si no hi ha un habitatge alternatiu digne, adaptat i assequible”. Així ho va manifestar ahir la Coordinadora per un Habitatge Digne a través d’un comunicat en el qual denuncia el desnonament dels dos avis de 74 i 72 anys que s’efectuarà el proper 26 de gener i demana al ministeri d’Afers Socials i a la seva titular, Trini Marín, “prendre les accions necessàries” i “mostrar més generositat a l’hora d’oferir ajudes”. El comunicat critica que el Govern no prengui les mesures necessàries i que hagi presentat fins