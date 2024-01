Bloquejos a l'RN-20 per la mobilització dels agricultors francesos

Actualitzada 21/01/2024 a les 13:03

Manifestation des #agriculteurs en #Ariège

En raison d'une manifestation dimanche 21 janvier à partir de 14h00, un barrage filtrant sera organisé au rond-point de Sabart #RN20



➡️Des difficultés importantes de circulation sont attendues dans les deux sens de circulation

↪️ pic.twitter.com/n1kspheuvu — Préfet de l'Ariège (@Prefet09) January 20, 2024

La mobilització dels agricultors francesos per la protesta contra el Govern per l'augment dels preus del carburant s'ha desplaçat per la regió d'Occitània en els darrers dies i s'acostarà avui al Principat amb talls a la carretera RN-20 a partir de les 14 hores. Segons informa la prefectura de l'Arieja, la manifestació es concentrarà a Tarascó amb talls a la via, prop de la rotonda Sabart. S'espera dificulats per a la circulació en ambdós sentits de la marxa, tot i que Mobilitat descarta afectacions en l'accés al país per la frontera francoandorrana.Els bloquejos dels manifestants s'ha estès des del dijous pels departaments de l'Alta Garona, l'Arieja, Gers i els Alts Pirineus i no hi ha cap data concreta de finalització. Els trams afectats fins ara han estat l'autopista A61 a Castellnou d'Arri, l'A62 a los Sarrasins, l'A64 a Carbona i Tarba, l'A645 a Luchon i la carretera RN124 a Illa Jordà i Samatan.