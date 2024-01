Quatre policies de la unitat de seguretat viària es formen en investigació d'accidents

Actualitzada 20/01/2024 a les 06:09

Quatre agents de la unitat de seguretat viària de la policia van fer un curs impartit per la guàrdia civil per aprofundir en tècniques d’investigació d’accidents de trànsit. La formació era per a cossos i forces de seguretat estrangers i es va fer a finals de desembre a l’Escola de Trànsit del cos espanyol a Mèrida, Badajoz, amb l’assistència d’una seixantena de policies més d’altres països.

El curs va combinar teoria i pràctica i es va centrar en les eines d’investigació dels sinistres a la carretera, com ara el càlcul de velocitat, les empremtes de frenada i els coeficients d’adherència i de fregament. Els experts de la guàrdia civil van explicar les bases per a la reconstrucció virtual d’accidents i els policies de cada país van poder presentar la metodologia que hi aplica cada cos i, així, compartir experiències amb els companys.