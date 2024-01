Moody's apuja el ràting d'Andorra de Baa2 a Baa1

Actualitzada 20/01/2024 a les 06:18

L’agència d’avaluació Moody’s va publicar ahir a la nit el ràting d’Andorra i millora la qualificació que havia atorgat al país en el seu darrer informe, passant de Baa2 a Baa1 i mantenint la perspectiva estable. Aquesta decisió es deu al rigor en la gestió de les finances públiques per part del Govern, en particular el seu baix nivell d’endeutament, la seva reducció progressiva i el seu cost, segons va indicar l’agència. Moody’s destaca les oportunitats econòmiques que pot suposar l’acord d’associació amb la UE per al Principat, ja que això permetria integrar encara més el país en l’escenari internacional i, alhora, donaria la possibilitat a les empreses de competir en igualtat de condicions dins del mercat interior. L’agència també assenyala els efectes positius dels pactes d’estat.