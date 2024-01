Marsol i els grups comencen la feina per establir els criteris que es faran servir per atorgar els immobles

La ministra d’Economia i Habitatge, Conxita Marsol, va mantenir ahir un primer contacte amb els grups parlamentaris per iniciar la feina destinada a instaurar els criteris que es faran servir per fer el cribratge de les persones i famílies que tinguin el perfil adequat per optar a un dels pisos de lloguer assequible. Els primers seran les 27 unitats immobiliàries de l’antic hotel Artic, que ja estan disponibles i que podrien ser ocupades entre el mes que ve i el març si es disposa del reglament adient. Marsol va demanar que sigui una feina compartida i va anunciar als presidents dels

#3 benvinguts a la republica perenaica bolivariana

(20/01/24 06:49)



#2 Del Pui de tota la vida

(20/01/24 06:34)



#1 A la caça del pis buit.

(20/01/24 06:19)