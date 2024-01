La coordinadora avisa que farà "el necessari" per salvar dos avis del desnonament

Actualitzada 20/01/2024 a les 14:14

"Estem disposats a fer el necessari per evitar que l'Isabel i l'Antonio siguin desnonats si no hi ha un habitatge alternatiu digne, adaptat i assequible". Així ho ha manifestat la coordinadora per un habitatge digne a través d'un comunicat en el qual denuncia el desnonament dels dos avis de 72 i 72 anys que s'efectuarà el proper 26 de gener i demana al ministeri d'Afers Socials i a la seva titular, Trini Marín, "prendre les accions necessàries" i "mostrar més generositat a l'hora d'oferir ajudes".El comunicat critica que el Govern no prengui les mesures necessàries i que hagi presentat fins ara "alternatives inassumibles" o que no estiguin "mínimament adaptades a les necessitats dels dos germans, sobretot l'Antonio", que pateix una discapacitat. Algunes de les solucions que exposa el comunicat és "l'opció d'assumir la diferència econòmica del pis". "És el moment de demostrar si tenen [el Govern i Afers Socials] un compromís real amb la ciutadania", s'afegeix.La coordinadora remarca que el propietari de la vivenda és "un gran tenedor andorrà" i que no reclami el pis per a ús propi, "té centenars de propietats". En canvi, defensa que els padrins "paguen religiosament" el lloguer, que l'Isabel "percep una pensió miserable" i que "fins i tot han intentat negociar un augment del preu".