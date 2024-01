Inauguració de l'exposició 'Silencis trencats' per acabar amb el tabú del suïcidi

Actualitzada 20/01/2024 a les 06:20

El projecte documental artístic Silencis trencats compta amb el testimoniatge d’onze persones que han viscut un context de suïcidi i té el suport d’Associació per a la Prevenció del Suïcidi i l’Atenció al Supervivent (APSAS) i l’Associació Catalana per a la Prevenció del Suïcidi (ACPS). Com explica el comunicat, es tracta d’un projecte totalment participatiu en el qual, a través de converses amb els testimonis, busca trencar el tabú, posar sota el focus aquesta realitat i aportar un granet de sorra contra l’estigmatització que envolta una de les majors causes de mort del món entre els joves.

Les fotografies de l’exposició són de Jordi Otix i Manu Mitru i la iniciativa està impulsada per l’Associació Marc G.G. d’ajuda mútua per una pèrdua.

Tant avui com demà, els psicòlegs de l’APSAS i l’ACPS seran a l’exposició per informar i resoldre dubtes a les persones que s’hi acostin. L’exposició es podrà visitar des del 19 de gener a les 19 h fins al 31 de gener al hall del Centre Comercial Illa Carlemany.