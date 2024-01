Canòlic Mingorance és l’única aspirant que s’hi ha presentat

El Govern farà una nova convocatòria per a la selecció dels candidats per elegir el jutge andorrà al Tribunal Europeu de Drets Humans d’Estrasburg (TDH) perquè no s’han presentat el mínim de tres aspirants requerits. El procés, que es va obrir el 13 de desembre, fixava que calien tres candidats per conformar la llista nacional, però només hi ha hagut una aspirant, la magistrada del Tribunal de Corts Canòlic Mingorance, que opta a substituir el jutge Pere Pastor. L’executiu aprovarà dimecres en la reunió de consell de ministres la nova convocatòria, que es publicarà en un BOPA extra per intentar assolir