La taxa d’incidència de les infeccions respiratòries s’ha situat en 236,55 casos per 100.000 habitants

Les dades que recopila setmanalment el ministeri de Salut indiquen que la taxa d’incidència de les anomenades infeccions respiratòries agudes segueix a la baixa amb un “lleu descens” i s’ha situat en 236,55 casos per 100.000 habitants. Les dades de la setmana passada mostraven que la taxa era de 380 casos per 100.000 persones, mentre que en el primer registre de l’any era de 520,91 casos. Salut concreta que el grup d’edat més afectat continua sent el de 25 a 64 anys. Pel que fa a la grip, la taxa d’incidència calculada també ha experimentat una davallada, amb 100,50 casos