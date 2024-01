La víctima lamenta que després d’un any no ha tingut cap notícia del seguiment del cas

Una jove de 20 anys i de nacionalitat anglesa denuncia haver patit una agressió sexual per part d’un massatgista d’un hotel d’Andorra. Segons les declaracions de la jove al Diari, els fets van ocórrer fa un any, concretament el 18 de gener del 2023, quan ella, la seva parella i uns familiars passaven uns dies al país en un viatge de turisme. Aquell dia, la noia va demanar una sessió de massatge d’esquena i coll i, en arribar, el presumpte agressor li va dir que havia pagat per un massatge corporal complet. En aquell moment no va sospitar que la