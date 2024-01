Queixes dels advocats per l'increment de les tarifes del torn d'ofici

Els advocats qualifiquen del tot insuficient l’increment d’un 6% la remuneració de la defensa i l’assistència tècnica lletrades, que el consell de ministres va aprovar ahir amb la modificació del reglament que regula aquest servei gratuït a les persones sense recursos per pagar un advocat. Els lletrats fa temps que es queixen que tenen les tarifes congelades i que no surt a compte fer aquestes guàrdies, que ara per ara són voluntàries. L’aprovació del Codi de Procediment Civil i la seva entrada en vigor han suposat un canvi substancial en les normes processals civils que regulaven el procés andorrà fins ara,