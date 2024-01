La Sindicatura controlarà la despesa que generi l'APDA

La major fiscalització afecta també el Raonador, el Tribunal de Comptes i l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior

La Sindicatura va aprovar dimecres el Programa de control pressupostari que s’aplicarà als organismes adscrits –entre els quals hi ha l’Agència de Protecció de Dades (APDA)– per revisar les despeses i les contractacions de personal. La mesura suposa que per primera vegada el Consell General tindrà eines per “comprovar i verificar si l’execució de pressupostos dels organismes adscrits s’ajusta a les normes i els principis que els regeixen, als objectius que es pretenen i a l’economicitat i eficiència de la despesa pública”, segons informa en un comunicat. La intervenció del Consell General podrà controlar pressupostàriament, a més de l’APDA, l’Agència de