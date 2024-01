Insulta la policia en donar positiu per drogues

Actualitzada 19/01/2024 a les 10:00

Un control per consum d'estupefaents va acabar amb la detenció d'un jove per enfrontar-se a la policia. El servei d'ordre explica que el noi de 20 anys va ser controlat a Andorra la Vella perquè "conduïa a una velocitat massa elevada en una zona de molta afluència de vianants" i en la prova de tòxics que se li va fer va donar positiu per haver consumit drogues. El jove es va posar agressiu i va insultar els agents quan li van aturar, segons exposa el cos de seguretat que acusa l'arrestat de delictes contra la funció pública, l'honor i la seguretat col·lectiva.