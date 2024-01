Inaugurada l'exposició 'Silencis trencats' sobre la prevenció del suïcidi

Actualitzada 19/01/2024 a les 19:52

L'Associació d’ajuda mútua per una pèrdua Marc G.G. ha inaugurat aquest vespre 'Silencis trencats', l'exposició sobre la prevenció del suïcidi que documenta el testimoniatge d'onze persones que han viscut un context de suïcidi. Segons informa l'entitat, el projecte té l'objectiu de trencar el tabú i "posar sota el focus" aquesta realitat. L'exposició es pot visitar fins el 31 de gener al hall del Centre Comercial Illa Carlemany i demà comptarà amb la presència de les psicòlogues de l'Associació per a la Prevenció del Suïcidi i l’Atenció al Supervivent i l'Associació Catalana per a la Prevenció del Suïcidi per informar i resoldre dubtes a les persones que s’hi acostin.Segons dades de l’Observatori de la Infància 2023 d'Unicef Andorra, entre els adolescents d’11 a 17 anys, el 2019 es va comptabilitzar dos casos de temptativa de suïcidi (un noi i una noia), el 2020 dos temptatives de dos nois i el 2021 nou casos de temptativa comesos per noies. L'OMS va reconèixer el suïcidi com un problema de salut pública l'any 1996 i, segons apunta un estudi de la Universitat Complutense de Madrid, és la primera causa de mort dels joves entre 12 i 29 anys.