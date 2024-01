Govern treballarà amb Espanya i França per millorar els camins entre els refugis del Pirineu

Actualitzada 19/01/2024 a les 15:07

La primera reunió de Desir, el Projecte de Cooperació Transfronterera entre Espanya, França i Andorra de Desenvolupament Econòmic Sostenible, s'ha centrat en l'enfortiment i la millora de la connexió, la gestió de les reserves i allotjament i el coneixement de tots els refugis de muntanya guardats dels Pirineus. Segons informa el Govern, es tracta d'una iniciativa per incentivar el desenvolupament, l'homogeneïtzació, la consolidació i la digitalització dels itineraris transfronterers entre els refugis i fomentar les activitats de sensibilització mediambiental. L'acció anirà acompanyada d'una millora informàtica de la web del projecte per incorporar nous continguts i noves funcionalitats.Aquesta primera reunió s'ha celebrat a Andorra i ha servit també de presentació per establir un calendari per a fer els seguiments dels projectes, que s'ha fixat en tres anys. Les trobades es faran tant en línia com presencials.El Govern és membre associat de Desir amb un pressupost global d’1.549.432,10 euros finançat en un 65% pels fons europeus FEDER, segons concreta l'Executiu. També hi formen part, entre d'altres òrgans del país i dels territoris veïns, la Federació Aragonesa de Muntanyisme, la Federació Francesa de Clubs Alpins de Muntanya, la Xarxa Educació Pirineus Vivents amb la col·laboració d'Andorra Recerca i Innovació o la Federació Francesa de Randonnée Pedestre.