Detingut un home per robatoris amb força a vehicles

Actualitzada 19/01/2024 a les 06:34

La policia va detenir ahir a la tarda un home no resident de 36 anys per robatoris amb força a vehicles que es trobaven estacionats a l’aparcament comunal de les Molleres d’Escaldes-Engordany i per ocasionar danys a un caixer del mateix aparcament. El perjudici econòmic pels danys i furts amb força ascendeix a 6.000 euros.

L’home hauria actuat en dues ocasions entre el 12 i el 14 de gener al pàrquing situat entre la carretera de l’Obac i la carretera d’Engolasters. El primer cop, va forçar un caixer i va cometre un primer furt amb força trencant el vidre posterior d’un vehicle. El segon, va repetir el mateix procediment amb tres cotxes més i va tornar a malmetre el caixer. De l’interior dels vehicles va endur-se efectes personals i diners, per aconseguir efectiu ràpidament. La investigació va permetre identificar i localitzar el presumpte autor a Escaldes.