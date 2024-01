Canòlic Mingorance opta a ser magistrada al Tribunal d'Estrasburg

Actualitzada 19/01/2024 a les 12:08

La magistrada del Tribunal de Corts Canòlic Mingorance s'ha presentat al procés de selecció per escollir el nou representant d'Andorra al Tribunal Europeu dels Drets Humans d'Estrasburg. El termini de la convocatòria de Govern per optar a ser el substitut del magistrat Pere Pastor finalitza avui a les 15 hores.Mingorance es va incorporar al Tribunal del Corts el 2018 després d'una llarga trajectòria judicial com a batlle i ha portat causes especialitzades en blanqueig. El mandat de Pere Pastor acaba el 31 d’octubre del 2024 i el Govern ha de presentar una llista de tres candidats a l’assemblea parlamentària del Consell d’Europa perquè procedeixi, per majoria de vots emesos, a l’elecció d’un jutge per a Andorra al tribunal. El càrrec s'ocupa durant nou anys i no és reelegible.