Arrestada una conductora fent ziga-zagues amb 1,81 d'alcoholèmia

Actualitzada 19/01/2024 a les 09:53

L'elevat grau d'alcohol que havia consumit va ser la causa que va provocar la detenció d'una conductora, no resident al país, que circulava posant en risc els usuaris de la via aquesta matinada. La policia informa que la dona anava "fent ziga-zagues sense regular la velocitat i envaint el carril contrari", quan va ser interceptada. Els agents li van practicar la prova d'alcoholèmia que va donar un resultat d'1,81 grams d'alcohol per litre de sang.El cos de seguretat ha fet pública també la detenció d'un jove de 19 anys aquesta matinada per consumir cocaïna en les proximitats d'un local d'oci nocturn de Soldeu. Els agents li van trobar 0,3 grams de la substància estupefaent.