Sindicatura fiscalitzarà les despeses i les contractacions de l'APDA

Actualitzada 18/01/2024 a les 12:58

La Sindicatura va aprovar ahir a la tarda el Programa de control pressupostari per al 2024 que s'aplicarà als organismes adscrits, entre els quals està l'Agència de Protecció de Dades (APDA) per revisar les despeses i les contractacions de personal. La mesura suposa que per primera vegada el Consell General tindrà eines per "comprovar i verificar si l'execució de pressupostos dels organismes adscrits s'ajusta a les normes i els principis que els regeixen, als objectius que es pretenen i a l'economicitat i eficiència de la despesa pública", segons informa en un comunicat.La intervenció del Consell General podrà controlar pressupostàriament a més de l'APDA, l'Agència de Qualitat de l'Ensenyament Superior d'Andorra (AQUA), el Raonador del Ciutadà i el Tribunal de Comptes. Tots els organismes estaran subjectes al control pressupostari amb la modalitat de control financer i totes les entitats menys el Tribunal de Comptes també estaran subjectes al control de legalitat.El control de legalitat suposa "la fiscalització prèvia dels actes, documents i expedients de l'exercici del 2024 amb incidència sobre les finances públiques, de les despeses d'un import superior o igual a 600 euros" i que s'hauran de presentar la Intervenció del Consell General "amb un mínim d'antelació de cinc dies laborables", segons es recull a l'apartat 2 de l'article 4 del Programa de control pressupostari. Alhora, està subjecte a aquest control "la contractació de personal" que rebrà "la fiscalització prèvia de la Intervenció del Consell General".Amb aquestes accions, Sindicatura incrementa el control dels organismes adscrits que hauran de rebre l'autorització de la Intervenció del Consell General per despeses superiors a 600 euros i també la contractació del personal.