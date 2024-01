Previsió de 5 centímetres de gruix de neu als 1.500 metres

Actualitzada 18/01/2024 a les 13:42

❄️ Es preveuen precipitacions per divendres, encara que no molt abundants. La cota de neu se situarà entre els 1.500 i els 1.600 m. durant bona part de l'episodi.



Consulta l'estat de les carreteres a https://t.co/ThhtxACLU5 i recorda és obligatori circular amb equipaments. pic.twitter.com/0ows3u8mA2 — Mobilitat Andorra (@Mobilitat_AND) January 18, 2024

El servei meteorològic informa que aquesta tarda cauran "alguns flocs" a les cotes altes i que hi haurà núvols baixos "intermitents". Segons la previsió, demà les precipitacions seran més generalitzades al país amb gruixos de 5 centímetres als 1.500 metres, de 7 als 2.000 i de 10 centímetres als 2.500 metres. Tot i això, s'espera un "ambient que no acabarà de ser hivernal". Mobilitat recorda l'obligatorietat dels equipaments a l'hora de circular pel territori i demana consultar prèviament l'estat de les carreteres.Les temperatures oscil·laran avui entre els 14 graus a les valls centrals i els 4 graus sota zero al Pas de la Casa.