Penes de 4 anys de presó per als dos germans i el sicari acusats d'extorsió

Actualitzada 18/01/2024 a les 06:02

El Tribunal de Corts ha condemnat els dos germans acusats d’extorsió i de contractar un sicari a penes de quatre anys de presó per cobrar un deute. La pena va ser més elevada per al processat que va ser enxampat amb drogues i armes il·legals, que haurà de complir quatre anys i mig de presó, a més de pagar una multa de 1.000 euros i tenir prohibit el permís d’armes.

Per a l’home que hauria estat contractat com a sicari, la condemna és de quatre anys de reclusió i l’expulsió temporal per vint anys del Principat. En el seu cas, ja feia dos anys que estava tancat en condició de presó preventiva pel risc de fuga que tenia.

Els tres condemnats hauran de pagar una indemnització de 19.000 euros i el veredicte fixa a més el comís de les escopetes i la munició que es van trobar a casa d’un dels germans i dels telèfons dels processats.