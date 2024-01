Premiat el Poblet de Nadal a la primera Festa del Comerç

Actualitzada 18/01/2024 a les 21:02

La Festa del Comerç ha celebrat aquesta nit la seva primera edició, en commemoració als 30 anys de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis, i agafant el relleu del Concurs d'Aparadors de Nadal després de 25 anys. Segons informa la Cambra, l'objectiu és consolidar el país com a referent en el sector comercial i impulsar "la xarxa relacional del sector comercial". L'acte ha reunit a més de 150 persones representants institucionals i d'associacions de comerciants del país.El premi al millor projecte o iniciativa comercial ha estat per al Poblet de Nadal i el guardó al millor aparador de Nadal ha estat atorgat a la sabateria Petit Albert II de la capital. El guardó a la millor botiga de l'any ha estat per a Martí Motos- Touratech d'Andorra la Vella, la proposta més creativa i innovadora ha estat per a la botiga Stay d'Escaldes, el premi a la botiga més sostenible per a la Saboneria a Escaldes i el premi a la millor gestió de les xarxes socials ha estat atorgada a la Farmàcia Meritxell d'Andorra la Vella. L'esdeveniment també ha reconegut la trajectòria d'un professional amb l'entrega d'un guardó a Josep Pubill de la Sastreria Sabateria Sport d'Escaldes.