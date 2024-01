L'acord d'associació permetrà limitar la inversió estrangera

Actualitzada 18/01/2024 a les 19:03

El cap de Govern, Xavier Espot, ha contestat avui a les preguntes del grup parlamentari de Concòrdia sobre la inversió estrangera. Espot, que ha respost les inquisicions de Pol Bartolomé, ha afirmat que l'acord d'associació preveu la limitació de la inversió estrangera, en cas que sigui necessari, amb un model similar al que hi ha a Malta actualment, que limita la inversió a un immoble per persona i només quan la persona porti 5 anys al país.Amb l'acord d'associació Andorra deixarà de poder exigir diners als residents passius i per compte propi. L'executiu, però, ha negociat un sistema de quotes conservador que farà que "només entrin 20 o 30 residents passius l'any", ha afirmat Espot.