Jornada per prevenir l'assetjament en l'esport el proper 1 de febrer

Actualitzada 18/01/2024 a les 18:38

Andorra Esports Cluster i l'Institut Andorrà de les Dones han presentat avui la jornada de treball "Estàs preparat per complir amb la normativa en igualtat?”. Es tracta d'un taller pràctic que es durà a terme el proper 1 de febrer de les 9 hores fins a les 13.30 hores al Centre de tecnificació d'Ordino. La jornada està adreçada a entitats i empreses del sector de l’esport, sobre normativa, plans d'igualtat, protocols d'actuació i altres accions encaminades a la prevenció de l’assetjament en l’àmbit esportiu.La jornada compta amb la col·laboració de la Secretaria d’Estat de Joventut i Esports del ministeri de Cultura, Joventut i Esports del Govern d’Andorra, el patrocini de FEDA i el suport d’Andorra Tarinas, Opció RRHH i Equilatera, LAUsport i BCNResol (b-resol).El format de la jornada serà de caràcter pràctic i participatiu, basat en tres blocs formatius. El primer és el marc normatiu: Llei i protocols d'actuació, com fer un pla d'igualtat i implantar protocol de prevenció d'assetjament i la sensibilització sobre assetjament i abusos: com detectar-los i com fer l'acompanyament a les víctimes.