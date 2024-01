Govern incrementa un 6% les tarifes de la defensa i l'assistència tècnica lletrades

Actualitzada 18/01/2024 a les 17:30

Govern ha aprovat avui la modificació del Reglament del dret a la defensa i l'assistència tècnica lletrades. La modificació del text té per objectiu adaptar-lo als canvis normatius que s'han anat aprovant, actualitzar la remuneració de la defensa i l'assistència tècnica lletrades, incrementant les tarifes en un 6% en relació amb les del reglament vigent fins ara, així com millorar determinats procediments.L'aprovació del Codi de procediment civil i la seva entrada en vigor han suposat un canvi substancial en les normes processals civils que regulaven el procés andorrà fins ara, i és per aquest motiu que ha esdevingut necessari adequar-lo. D'aquesta manera, s'introdueixen mecanismes per millorar els procediments actuals, com per exemple quan concorren els requisits perquè la persona beneficiària de la defensa i assistència gratuïtes hagi de retornar al Govern determinats imports, com ara els honoraris de l'advocat que ha intervingut, així com les despeses i taxes previstes.