Estrasburg rebutja la demanda d'un andorrà detingut per alcoholèmia

Actualitzada 18/01/2024 a les 12:02

El Tribunal Europeu de Drets Humans d'Estrasburg ha declarat "improcedent" la demanda d'un ciutadà del país que va ser arrestat el 21 de juliol del 2021 per donar una taxa positiva de 0,81 en un control d'alcoholèmia. La detenció es va prorrogar durant 16 hores, des de les 0.05 hores fins a les 15.54 hores, i el demandant al·legava una violació de drets humans en estimar que va ser "irregular i desproporcionada perquè el delicte de conduir en estat d'embriaguesa es castiga en la majoria dels casos amb una pena sense privació efectiva de llibertat".El conductor, A. S. D., nascut el 1990, va ser posat a disposició judicial a les 10.15 hores del dia de l'arrest i va ser condemnat per ordenança penal a un mes d'arrest nocturn, amb llibertat vigilada suspesa durant 2 anys, la retirada del permís de conduir durant 4 mesos i una multa de 400 euros. Una setmana després de la detenció el demandant va presentar un procediment d'habeas corpus assegurant que l'arrest li havia causat "problemes a la feina" i que després del primer control no calia fer més investigacions i podia haver estat citat per declarar més tard. La causa va ser desestimada per la Batllia, el Tribunal de Corts i el Constitucional.Els magistrats es remeten a una altra causa amb la mateixa petició del cas Riestra González de Ubieta resolt el febrer del 2023 i argumenten que la detenció es va produir "en relació a la comissió d'un delicte penal" i per portar el conductor davant el jutge que havia de determinar la responsibilitat penal, tal com recull el Conveni de Drets Humans i també amb base jurídica en el Codi Penal andorrà. I afegeixen que l'arrest va ser legal perquè no va superar el màxim contemplat a la llei.La secció tercera del Tribunal Europeu, amb l'andorrà Pere Pastor entre els magistrats, assenyala que la legislació del Principat, com ja van tenir en compte les instàncies judicials nacionals durant la revisió del cas, recull que la detenció es pot mantenir fins que es produeix la declaració a la policia. I contra l'afirmació del demandant de que l'arrest va ser "arbitrari i no necessari" al·leguen que les resolucions dictades a Andorra consideren que la detenció es va fer per permetre el conductor "donar testimoni en ple ús de totes les capacitats volitives i intel·lectuals" i perquè la policia fes les diligències processals per descobrir la veritat. I conclouen que aquesta situació "no sembla arbitrària ni no raonable" i que la detenció es pot considerar "necessària" per garantir la compareixença davant el batlle.La sentència feta pública avui, i que correspon a una resolució del 5 de desembre del 2023, afirma que la demanda del conductor "és manifestament infundada i deu ser desestimada".