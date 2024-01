El salari medià es va situar als 1.925,14 euros al novembre

Actualitzada 18/01/2024 a les 09:35

El salari medià va apujar-se un 6,4% durant el mes d'octubre i es va situar en 1.953,71 euros, segons les dades semi-definitives publicades avui per Estadística. Pel que fa al salari mitjà va ser de 2.388,69 euros, un 6,9% més que en el període anterior. El nombre total d’assalariats va ser de 41.649 persones, fet que representa un increment del 3,2% i la massa salarial total es va situar en 99,49 milions d’euros, un 10,4% més que el 2022.El mes d’octubre del 2023 presenta l’increment més destacat del nombre d’assalariats, comparat amb el mateix mes de l’any 2022, en el sector de “Transport i comunicacions” amb un 7,6%. El sector que presenta un decrement més destacat en el nombre d’assalariats és “Agricultura, ramaderia, caça i silvicultura” amb un 2,1%.Estadística recorda que la tornada dels treballadors temporals d’hivern els primer mesos de l’any 2022, juntament amb l’aprovació de les quotes per treballadors temporals d’estiu, sempre al sector de l’Hoteleria, fan que les variacions anuals d’aquest sector siguin atípiques i, per tant, afectin també a la variació dels totals de massa salarial i assalariats.Respecte a dades avançades del mes de novembre del 2023, el nombre d’assalariats és de 42.563, mentre que la massa salarial se situa en els 100.068.703 euros. El salari mitjà avançat se situa en els 2.351,07 euros un 6,7 més que al període anterior, mentre que el salari medià avançat se situa en 1.925,14 euros amb una variació positiva respecte el novembre passat del 6,4.