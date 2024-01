L’acord d’associació permet aplicar la mesura

“Andorra no pot continuar creixent a un ritme de 4.000 residents suplementaris cada any”. El cap de Govern, Xavier Espot, va mostrar-se partidari, en declaracions a la premsa ahir al migdia, de buscar mecanismes per limitar l’increment de població per reduir l’impacte de problemes com, per exemple, la manca d’habitatge i l’abastiment d’aigua. Espot va assenyalar, d’una banda, que el país, amb una economia dependent de mà d’obra estrangera, no podrà allotjar tots els treballadors forans en el futur. D’altra banda, va mostrar-se favorable a incrementar l’import dels dipòsits dels residents passius i als treballadors per compte propi, que ara són