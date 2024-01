El fons de reserva de pensions augmenta a 1.668 milions

Actualitzada 18/01/2024 a les 18:21

El Fons de Reserva de Jubilació (FRJ) ha acabat el desembre amb 1.668,36 milions d'euros que representen un increment de 195,86 milions respecte als diners que hi havia a finals del 2022, segons l'informe mensual. El recull indica que la rendibilitat ha estat del 10% en l'últim any i destaca que el benefici aconseguit "contribueix a complir amb l'objectiu a llarg termini de superar la inflació andorrana". I s'especifica que el rendiment que ha donat la gestió del fons des del 31 de desembre del 2012 ascendeix al 30,84%, i en aquest mateix període l'IPC acumulat ha arribat al 19,74%.L'FRJ assenyala que després de les caigudes importants dels mercats financers durant l'exerci del 2022, l'any passat "s'han recuperat de manera important tant la renda variable com la renda fixa". I es precisa que malgrat els temors que hi havia a que les pujades de tipus d'interès per frenar la inflació poguessin portar a una recessió, "l'economia ha estat resilient i la inflació s'ha aconseguit reduir". La cartera del fons de les pensions està invertida en un 61,9% en renda fixa i monetari, un 28,7% en renda variabla i un 9,4% corresponen a altres actius.L'augment de la guardiola per pagar les pensions suma 755,94 milions des del 2012 que provenen dels 404,4 milions de les aportacions d'excedents de les cotitzacions a la branca de jubilació de la CASS i dels 351,6 milions obtinguts per la rendibilitat de les inversions.La rendibilitat de la darrera dècada ha assolit el 24,95%, en els últims cinc anys s'ha situat en el 18,75% i la volatilitat anualitzada dels últims 5 anys es xifra en un 6,17%.