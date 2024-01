El Centre de Formació al Llarg de la Vida obre les inscripcions als nous cursos

Actualitzada 18/01/2024 a les 11:27

El Centre de Formació al Llarg de la Vida ha obert el període de formacions que s'ofereixen del 5 de febrer al 20 de juny del 2024 en els àmbits de les competències digitals ciutadanes; de la comunicació i la literatura; de coneixements d'Andorra i d'humanitats; i de les ciències.En aquest segon semestre del curs 2023-2024 s'ofereixen formacions en l'àmbit de competències digitals i ciutadanes: Gestió de fitxers 1 (Nivell usuari fonamental); tractament de text amb Word 1 i 2 (Nivell usuari fonamental); gestió de dades amb full de càlcul amb Excel 1 i 2 (Nivell usuari fonamental); presentació de continguts amb Canva (Nivell usuari fonamental); intel·ligència artificial per a tothom (Curs d’iniciació).De la mateixa manera s'ofereixen cursos de comunicació i literatura com lectoescriptura, català inicial 1, 2 i 3 i llengües estrangeres inicial (francès i castellà). Quan a l'àmbit de coneixements d'Andorra i cursos d'humanitats hi ha la formació "De Carlemany fins a la Constitució: evolució de l’Estat andorrà".I per finalitzat en l'àmbit de les ciències hi trobem: matemàtiques inicials, matemàtiques avançades 1, matemàtiques avançades 3, probabilitat i estadística, la dona i les matemàtiques al llarg de la història, física, com cuidar-se més i millor? Hàbits de vida saludable.Aquests cursos són gratuïts, estan adreçats a persones majors de 16 anys i es realitzen de dilluns a dijous, de 17 a 22.30 hores. Les inscripcions s’han obert avui i es poden fer fins al 2 de febrer de manera virtual al web http://www.cflv.ad/.