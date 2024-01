Mendoza reconeix que no s’esperava aquesta resolució i celebra que hi hagi una “separació real” de poders

Vanessa Mendoza va ser absolta ahir del delicte contra el prestigi de les institucions pel qual va ser jutjada arran d’unes declaracions en què l’activista va afirmar que des d’Afers Socials es forçava noies menors d’edat embarassades i sense recursos a tenir els fills i donar-los posteriorment en adopció, entre altres acusacions que va fer l’octubre del 2019 a un organisme de l’ONU. La fiscalia li va demanar una multa de 6.000 euros i 6.000 euros d’indemnització per al Govern, així com la inhabilitació durant sis mesos per exercir un càrrec públic. Després de conèixer la sentència del Tribunal de Corts,