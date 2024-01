Andorra Turisme i National Geographic impulsen el turisme 'prèmium'

Actualitzada 18/01/2024 a les 15:27

Andorra Turisme i National Geographic han presentat avui 'Andorra al Natural – l’entorn on germinen les idees', un projecte que desenvolupa sis propostes diferents per millorar l’impacte del turisme al pais, concretament, les vessants del turisme 'prèmium', així com l'esportiu i de benstar. Segons informa Andorra Turisme, l'objectiu és millorar l’impacte sobre el medi ambient i les persones i "donar resposta als reptes específics que afronta el país". Les iniciatives per incentivar el turisme 'prèmium' són dos i consisteixen a la creació d'un servei artificial per analitzar les preferències dels usuaris i 'Nebula', un projecte per donar a conèixer els monuments de patrimoni històric i els destins d'alta muntanya.Per potenciar el turisme esportiu, les propostes inclouen el llançament d'una app mòbil que proposa destinacions i itineraris esportius i incorporar eines d'intel·ligència artificial en la web d'Andorra Turisme que permet "controlar els fluxos dels visitants", segons concreta l'entitat. Per la seva banda, la vessant del turisme de benestar se centra en crear el primer índex mundial de destins turístics saludables, anomenat SpiderAnd i amb l'objectiu de posicionar el país com a referent mundial, i en la creació d'espais coworking i integrats en la naturalesa.