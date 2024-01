Andorra supera els 85.100 habitants

Actualitzada 18/01/2024 a les 10:23

El Principat torna a marcar un rècord de població amb un creixement de 3.513 habitants l'any passat que eleven el total a 85.101 residents, un 4,3% més que dotze mesos abans, segons publica Estadística aquest matí. El recull detalla que el 74% de l'increment es concentra en les parròquies centals, Encamp i Canillo. La major pujada en percentatge s'ha registrat a Canillo amb un 12% d'augment i 621 inscrits més, Andorra la Vella suma 718 persones, Encamp, 671 i Escaldes ha guanyat 589 residents. Sant Julià ha afegit 221 habitants en un any i Ordino és la parròquia amb menys moviment demogràfic amb un alça de 215 persones.La gran majoria de habitants nous pertanyen al col·lectiu d'altres nacionalitats, amb 3.086 persones, que representen un increment del 30,7% respecte al 2022. La població espanyola creix en 235 residents, hi ha 180 francesos més i 110 andorrans, i la xifra de portuguesos es redueix en 98 inscrits.Les dades d'Estadística segueixen reflectint una diferència de gairebé quatre mil persones en comparació amb la població censada pels comuns que tenen 90.446 registrades. Un total que suposa un creixement del 4,4% respecte als 86.610 que hi havia el desembre del 2022.Estadística destaca que el nombre d'homes representa un 51,6% del total de població estimada i el 48,4% són dones, uns valors que suposen el màxim i el mínim respectivament des del 2014. El major nombre d'habitants, un 73,2%, té entre 15 i 64 anys i els residents menors de 15 anys segueixen a la baixa i són un 11,7% del total.L'informe del 2023 detalla que els inscrits entre 25 i 29 anys registren el major increment, un 13,9%, fins a sumar 5.714 persones. La franja de 30 a 34 anys creix un 12% i arriba a 6.416 habitants, i el tercer augment més destacat és el de les persones de 80 a 84 anys, que pugen un 11,5%, amb 1.511 censats. Els únics percentatges negatius són els de la població més jove i mostren la baixada de la natalitat ja que hi ha un 0,8% menys d'infants fins a 4 anys, amb un total de 2326; els de 5 a 9 anys baixen un 0,3% fins als 3.467; i de 10 a 14 anys la caiguda és del 2,8%, que correspon a 4.153 habitants, que es concreten en 121 joves d'aquest tram d'edat per sota de la xifra del 2022.La piràmide de població indica que el 34% de la població té entre 40 i 59 anys. I l'análisi de les dades mostra com cada any la distància entre l'augment dels majors de 64 anys i els menors de 15 anys és més elevada. La proporció de l'any passat era d'un 15,1% de majors de 64 anys i un 11,7% de menors de 15 anys, i el 2022 la de gent gran era la mateixa xifra però la de joves era del 12,4%. Andorra la Vella és la parròquia amb més percentatge de gent gran, seguida d'Escaldes i Sant Julià, i Ordino encapçala el rànquing d'habitants més joves, amb un 15%, per davant del 12,3% de la Massana.