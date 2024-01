Vives rep al nou Consell Superior de la Justícia

Actualitzada 17/01/2024 a les 19:35

El Copríncep Enric Vives, ha rebut aquesta tarda al Palau Episcopal de la Seu d'Urgell, als nous membres del Consell Superior de la Justícia, presidits per Josep M. Rosell.Josep M. Rosell, ha iniciat l’acte amb un breu parlament al Copríncep en el que ha volgut presentar els membres d’aquest òrgan de representació, govern i administració de l’organització judicial, començant per la designada pel Copríncep episcopal, Olga Adellach, que repeteix mandat, i seguint per la resta de membres que hi treballaran en els propers sis anys: el vicepresident, nomenat pel cap de Govern, Antoni Fiñana; Ramon Camp, membre secretari, elegit pels membres del cos Judicial; i Olivier Montel, nomenat pel Copríncep francès.Vives, en el seu parlament, els ha encoratjat en la tasca institucional, desitjant-los el major encert i agraint-los la seva decisió d’assumir aquest important i exigent servei, com a garants del dret a la jurisdicció.