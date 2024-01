El 8,5% dels usuaris d'Urgències ha estat derivat al metge de capçalera

Actualitzada 17/01/2024 a les 15:53

L'hospital Nostra Senyora de Meritxell ha realitzat 191 derivacions inverses, un sistema posat en marxa el passat 14 de novembre pel SAAS per mitigar les hores d'espera i descongestionar Urgències. Segons dades facilitades per la parapública i computades fins a l'11 d'aquest mes, el 8,5% dels usuaris d'Urgències s'ha acollit a aquestes derivacions. Del total de les 5.620 visites, 2.259 persones van ser suseptibles de ser derivades, les que han presentat nivells de triatge 4 i 5 que amb baixa complexitat.Aquest sistema permet als usuaris majors de 16 anys amb una urgència de baix nivell ser atesos en un màxim de 48 hores pel seu metge referent o un metge d'atenció primària. Tot i això, el SAAS lamenta que aquesta opció roman voluntària per al pacient i que, en general, els usuaris prefereixen la derivació al servei de Permanències Mèdiques, que és la que treballa en els caps de setmana i dies festius. La parapública apunta que una patologia lleu "es pot demorar entre les 24 i les 48 hores en ser valorada" i hauria d'ajudar a no sobresaturar Urgències.