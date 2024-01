Prima per no fer vaga de policia i carcellers: 150 euros a partir del desembre

Actualitzada 17/01/2024 a les 06:28

El grup parlamentari demòcrata ha materialitzat l’anunci del Govern que policia i penitenciaris recuperaran el complement salarial per no fer vaga que van perdre les noves promocions d’agents a partir del 2017 a través d’una esmena al pressupost d’aquest exercici. DA promou a través dels comptes una modificació de la Llei de la funció pública que inclou una disposició addicional que diu que els agents d’un cos i de l’altre que no cobren aquest complement “percebran mensualment l’import de cent cinquanta euros en concepte de retribució de les funcions permanents dins el complement específic”. I que el plus s’incorporarà a la nòmina a partir de l’1 de desembre.

La disposició aclareix que no hi ha cap canvi per als efectius que la percebien amb anterioritat a la modificació de la legislació que la va suprimir i que l’han continuat cobrant. En el cas de la policia aquest complement frega els 300 euros.

Demòcrates justifica l’esmena perquè la Llei de la Funció Pública estableix que les funcions permanents pròpies dels dos cossos s’han de retribuir a través del complement específic. I una altra de les novetats que incorporen és que el citat complement específic –que, a banda de les funcions permanents, retribueix d’altres trets de la feina, com el treball per torns o la perillositat– es cobrarà ja durant el període de formació amb l’objectiu “d’incentivar la integració de nous membres als cossos especials”.

Ara resta veure com l’executiu soluciona el conflicte amb els bombers, que també reivindiquen millores salarials. El Govern s’ha compromès a donar resposta a les demandes després de la mesura de força del cos de deixar de fer hores extraordinàries.