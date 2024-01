Ràfegues de 148 quilòmetres per hora a la Tossa d'Espiolets

Actualitzada 17/01/2024 a les 12:59

La previsió de pluja i vent fort durant la jornada d'avui de Sant Antoni per l'arribada de la pertorbació 'Irene' ha deixat ràfegues amb intensitat superior a la previsió d'ahir que indicava els 40 quilòmetres hora. Les ràfegues han assolit els 80 quilòmetres hora a les Salines, els 148 a la Tossa d'Espiolets i els 91 a les Fonts d'Arinsal, segons Meteo. Les precipitacions es mantindran a tot el territori amb una previsió d'acumulacions al voltant dels 20 mm i ja s'han registrat fins a 7 mm d'aigua a Aixàs.Pel que fa a la neu, hi haurà precipitacions aquesta tarda als 2.100 metres, descendint puntualment als 1.900, amb gruixos de 3 centímetres a les cotes altes. El servei meteorològic informa que és "habitual" tenir pluges al Pirineu el mes de gener, tot i que "no ho és tant amb un gruix de neu tan escàs".