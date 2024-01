Penes de 4 anys de presó per als germans i el sicari acusats d'extorsió

Actualitzada 17/01/2024 a les 13:36

El Tribunal de Corts ha condemnat els dos germans acusats d'extorsió i de contractar un sicari penes de 4 anys de presó per cobrar un deute . La pena és més elevada per al processat que va ser enxampat amb drogues i armes il·legals que haurà de complir quatre anys i mig de presó, a més de pagar una multa de 1.000 euros i tenir prohibit el permís d'armes.Per a l'home que hauria estat contractat com a sicari la condemna és de 4 anys de reclusió i l'expulsió temporal per 20 anys del Principat. Els tres condemnats hauran de pagar una indemnització de 19.000 euros i el veredicte fixa a més el comís de les escopetes i la munició que es van trobar i dels telèfons dels processats.La Fiscalia va demanar penes de quatre i cinc anys de presó per als dos germans amb un negoci de subministrament de material de la construcció, que van contractar un tercer, a qui se li demanen quatre anys, perquè extorsionés un empresari que devia més de 180.000 euros als dos primers encausats. Durant el judici, els acusats van explicar que l’empresa Buiques, que va fer fallida, havia acumulat un deute de 40.000 i de 143.000 euros amb dues empreses de la construcció dirigides per la mare dels acusats. Mitjançant les amenaces, els germans haurien aconseguit que l’exgerent de Buiques firmés un contracte de reconeixement del deute i pagués 5.000 euros mensuals fins que estigués resolt. Davant d’això, els acusats van ser detinguts el maig del 2022 i van estar empresonats fins al desembre del mateix any, quan van sortir en llibertat condicional amb control monitorat. L’home acusat de ser el sicari, d’origen espanyol, va continuar a la presó en considerar-se que hi havia risc de fuga i porta 21 mesos tancat de manera preventiva. Durant la detenció també van requisar una dosi de cocaïna per a consum propi i dues armes amb modificacions il·legals a un dels germans. Per aquests càrrecs la Fiscalia li demana cinc anys de presó, un més que al germà.