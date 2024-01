La presó amplia a 24 les places per complir arrest nocturn

Actualitzada 17/01/2024 a les 18:47

El ministeri d'Interior ha habilitat 11 places noves per complir arrest parcial al mòdul de menors del centre penitenciari per poder reduir la llista d'espera que hi ha de condemnats amb aquestes penes, segons ha anunciat el ministre Portaveu en la roda de premsa de consell de ministres. Guillem Casal ha explicat que la setmana vinent es disposarà de 24 places en total perquè se sumen a les 13 que hi havia fins ara dues cel·les de dues places i una cel·la individual per a persones amb discapacitat. L'ampliació d'espais per complir estades parcials a la presó permetrà donar resposta a les 44 persones condemnades pels tribunals que esperen torn per entrar a la presó que es rebaixarà "en una tercera part que es podrà atendre immediatament", ha indicat el ministre.Casal ha remarcat que la utilització de part de l'espai del mòdul de menors per a adults continua deixant 4 places per a ingressar a menors d'edat per ordre judicial, i ha incidit que la secció continua suficientment dimensionada perquè ara mateix estan totes les places de menors buides. El ministre ha destacat que la llista d'espera s'anirà reduint en funció de la particularitat de les condemnes d'arrest perquè en alguns casos es fan per dormir al centre penitenciari i d'altres persones passen dies complets a la presó quan no han de treballar.Guillem Casal ha manifestat que ara s'ha pogut trobar aquesta solució modificant espais de menors i si es pot reduir més la llista d'espera fent més zones per a arrest parcial, es farà. I ha afegit que el mateix es farà amb el mòdul psiquiàtric i Institucions Penitenciàries "estan atents" per si cal millorar aquest mòdul.