Avisa que la suma està dipositada des del 2021 a la Batllia i que “cada dia” va al pis

L’advocat de la padrina defensa que és la propietat de l’edifici, del youtuber TheGrefg, qui no accepta des del gener del 2021 el pagament de les mensualitats i que els diners estan dipositats a la Batllia. El lletrat va voler sortir al pas del comunicat de l’streamer en què va acusar la veïna, entre altres, de no pagar el lloguer, de no viure al pis i de fer una “ocupació abusiva” de l’immoble. “La meva clienta acut diàriament al pis, però els dies que fa més fred dorm a casa un dels fills perquè a l’immoble és impossible”, va expressar.