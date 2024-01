La gestora Actyus d'Andbank llança un fons per invertir en projectes immobiliaris

Actualitzada 17/01/2024 a les 16:03

La gestora d'inversions alternatives d’Andbank, Actyus, ha llançat un fons per invertir en projectes immobiliaris d'operadors juntament amb la plataforma de crowdfunding Urbanitae. El fons, dirigit a inversors professionals, serà distribuït per a clients de banca privada amb un volum de 40 milions d'euros i una TIR objectiva del 14% net.El tiquet mínim d'entrada serà de 100.000 euros i el període d'inversió tindrà una durada de dos anys amb possibilitat d'ampliació. Segons informa l'entitat andorrana, els projectes se seleccionaran d'acord amb criteris relacionats amb el baix risc de llicència de construcció/desenvolupament, eficiència de l'execució i alta possibilitat de venda. Urbanitae serà l'encarregat de captar i avaluar les operacions i presentar-les al comitè d'inversions del fons per a la seva anàlisi i posterior aprovació.