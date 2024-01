La coordinadora per l'habitatge convoca l'assemblea general el 4 de febrer

Actualitzada 17/01/2024 a les 12:44

La coordinadora per un habitatge ha convocat la primera assemblea general de l'organització pel pròxim 4 de febrer. Un dels integrants, Joan Ramon Crespo confirmava al Diari que un cop finalitzades les festes de Nadal es constituirien com a associació. D'aquesta manera, en la pròxima assemblea s'explicarà l'estructura organitzativa del col·lectiu i com pretenen abordar la "lluita" per un habitatge digne. Alhora, també s'escolliran les persones responsables de les diferents àrees de treball i que formaran part de la Junta Coordinadora i es debatrà i exposar els diferents casos que han anat arribant i com defensar el dret a l'habitatge digne.Durant els dies vinents l'organitzadora confirmarà l'hora de l'assemblea. Tothom que hi vulgui participar ho podrà fer enviant un correu a habitatgedigneandorra@gmail.com o un missatge directe a l'Instagram @habitatge_and.