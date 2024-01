Govern "estarà atent" a la situació de vulnerabilitat de la dona desnonada

Actualitzada 17/01/2024 a les 19:19

El ministre Guillem Casal ha manifestat que les referències al as de la padrina desnonada a Escaldes de l'edifici del carrer de l'Obac que va comprar TheGrefg el 2019 s'han de fer "amb prudència perquè parlem de casos concrets, d'una senyora gran que pot estar en situació de vulnerabilitat". El titular de Medi Ambient i Portaveu del Govern ha assenyalat en la roda de premsa de consell de ministres que s'ha de deixar treballar a la Justícia i l'executiu "estarà atent i actuarà si cal perquè perquè aquesta persona no caigui en situació de vulnerabilitat". I ha comentat que hi ha una sentència de primera instància, favorable al propietari, i cal esperar la resolució pendent pel recurs que s'ha presentat al Superior insistint que "el Govern estarà atent si ha de donar suport a aquesta persona" i ha recalcat que a l'executiu "li preocupa el problema de l'habitatge".Casal ha afirmat que aquest assumpte s'ha de separar del fet que TheGrefg celebri un acte d'entrega de premis que organitza en un espai públic i ha remarcat que "el Govern estarà atent a les dues situacions".