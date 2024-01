Govern avança el pagament d'una part de les subvencions a les federacions esportives

Actualitzada 17/01/2024 a les 18:42

Govern ha decidit avançar a finals de gener el pagament a les federacions esportives part de la subvenció prevista per l'Executiu al 2024, ascendint a 2.196.813,31 euros. La voluntat de Govern és facilitar la liquiditat de les federacions durant els primers mesos de l'any, per fer front a les despeses previstes per al desenvolupament de les seves activitats amb els esportistes federats. El primer pagament s'efectuava a finals del primer trimestre.Aquest avançament s'ha fet calculant amb l'import atorgat a cadascuna de les federacions en la convocatòria del 2023, avançant set dotzenes parts de la subvenció rebuda el darrer any. Un cop resolta la convocatòria per les subvencions del 2024, amb una partida prevista de 4.318.381,70 euros, les entitats esportives rebran la diferència entre l'import atorgat pel 2024 i el rebut en aquest primer avançament.Per primer cop, el Comitè Olímpic Andorrà també rebrà un avançament, de set dotzenes parts, calculat en funció de la seva previsió de despesa per aquest any 2024 i no per la subvenció rebuda al 2023, ja que les seves necessitats varien segons els esdeveniments esportius que celebren cada any.D'altra banda, Govern també ha aprovat la convocatòria pública per a la concessió de subvencions a entitats sense ànim de lucre que duen a terme projectes o activitats de l'àmbit social. L'objectiu és finançar programes o actuacions en l'àmbit dels serveis socials, sobretot en l'actuació a la infància i l'adolescència, de persones amb discapacitat, la gent gran, la igualtat d'oportunitats entre dones i homes i altres situacions de benefici social.El plec de bases es pot descarregar gratuïtament des dels webs www.tramits.ad o www.e-tramits.ad o es pot recollir al Servei de Tràmits del Govern. El lliurament de les sol·licituds s'ha de presentar al Servei de Tràmits del Govern fins al 7 de març del 2024 en horari d'atenció al públic.De la mateixa manera, s'ha aprovat la modificació del decret que regula l'obtenció dels diplomes oficials de català B1, B2 i C1 en el cas de l'alumnat que finalitza els estudis de formació professional inicial i batxillerat professional al sistema educatiu andorrà. Concretament, a partir d’ara els alumnes que finalitzen la formació professional inicial i hagin obtingut la qualificació de B o superior a les tasques de la prova certificadora de català, podran demanar el diploma oficial B2 d’aquesta llengua; en canvi els alumnes que hagin obtingut alguna qualificació C podran demanar el diploma oficial B1 de català.Pel que fa al batxillerat professional, l’alumnat que a la prova oficial hagi obtingut una qualificació igual o superior a B a les tasques de llengua catalana, podrà demanar el diploma C1 de català; mentre que qui hagi obtingut alguna qualificació C, podrà demanar el reconeixement oficial del nivell B2 d’aquesta llengua. L’objectiu és facilitar el reconeixement del nivell de la llengua oficial de l’Estat als alumnes d’aquests itineraris formatius.