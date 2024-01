González retreu a Astrié que no els va dir que el Node es començava dilluns

Actualitzada 17/01/2024 a les 16:26

Sergi González, cònsol major d'Andorra la Vella, es va assabentar ahir de l'inici de les obres del Node el proper dilluns. "Em sap greu perquè quan vaig parlar amb l'antic cònsol dels temes importants de la parròquia, aquest no va sortir", ha assegurat en declaracions durant l'escudella de la capital. González ha explicat que des del comú volen parlar amb Xavier Espot, president del consell d'administració d'Andorra Telecom i cap de Govern perquè els expliquin el projecte i quines repercussions hi haurà, ja que des de la ciutadania hi ha neguit.González ha afirmat que "la ciutadania s'ha fet seva la plaça The Cloud i que és un emplaçament que està molt bé". Si no s'arriba a un acord amb Andorra Telecom volen que el projecte causi els menys danys i repercussions possibles als ciutadans i comerciants de la parròquia.