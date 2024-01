Espot rep l'absolució "amb el màxim respecte per la independència judicial"

Actualitzada 17/01/2024 a les 16:21

El cap de Govern, Xavier Espot, ha rebut la notícia de l'absolució de Vanessa Mendoza "amb el màxim respecte per la independència judicial", tal com hauria fet si la decisió del batlle hagués estat alineada amb les consideracions de la fiscalia, segons ha manifestat aquesta tarda a Escaldes. El mandatari ha reiterat que el cas "demostra que hi ha uns òrgans judicials que dictaminen de manera absolutament lliure i independent" i ha apuntat que els fets mereixen una "reconsideració" per part de "moltes persones que han posat en tela de judici la independència judicial", en declaracions a l'escudella escaldenca.