Espot assegura que el Node es farà a la plaça The Cloud

El nou edifici d'Andorra Telecom es construirà a la plaça on s'havia projectat The Cloud a Andorra la Vella. Aquesta setmana el comú de la capital va proposar de paralitzar les obres del Node, previstes per al dilluns de la setmana entrant, i replantejar el projecte per reubicar l'edifici on actualment hi ha el pàrquing Fener 2. El cap de Govern i president de la parapública, però, ha estat clar avui al migdia en declaracions a la premsa per respondre al cònsol de la capital. "Hi ha hagut uns concursos i unes adjudicacions, i evidentment aquests diners crec que ara no es poden llençar a la brossa d'un dia per l'altre perquè hi hagi una petició d'un determinat cònsol que acaba d'arribar ara mateix".