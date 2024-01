Tor ho va acordar ahir amb la consellera catalana

La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, va mantenir ahir una reunió amb la consellera d’Acció Exterior i Unió Europea de la Generalitat de Catalunya, Meritxell Serret, per establir les línies de cooperació entre els dos territoris i elaborar el primer pla de treball per als dos anys vinents en matèria d’infraestructures, energia, residus i salut. La Generalitat va informar que s’ha tractat que la cooperació inclogui l’ús de les unitats de cures intensives (UCI) i el servei de cirurgia pediàtrica de l’hospital Nostra Senyora de Meritxell per part de la ciutadania del Pirineu català. El Govern va afegir que les delegacions