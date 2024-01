Rossell demana la pròrroga per “prendre una mica de consciència i saber com està el dossier”v

El president del Consell Superior de la Justícia, Josep Maria Rossell, va lamentar ahir durant la jura de Patrícia Silvestre com a fiscal adjunta que Sindicatura tirés enrere l’esmena de DA per prorrogar fins al febrer del 2025 l’entrada en vigor de la Llei d’accés electrònic a la justícia, que servirà perquè alguns tràmits i algunes notificacions es puguin fer en línia. Rossell va explicar que el més adient en aquesta qüestió era una pròrroga per tal que els membres del Consell Superior de la Justícia poguessin prendre consciència i saber com estava aquest dossier, ja que el seu equip,